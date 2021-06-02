Захарова отвергла обвинения в дискриминации СМИ-иноагентов в России

https://static.news.ru/photo/ff42783e-c432-11eb-bca4-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о том, что в стране существует дискриминация по отношению к СМИ, зарегистрированным в качестве иноагентов, сообщает РИА Новости.

По её словам, закон об иноагентах появился как ответная мера на действия США в отношении российских СМИ. Дипломат отметила, что российский закон либеральнее зарубежных аналогов.

Мы будем делать всё для того, чтобы эту информацию дезавуировать, когда будут говорить, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ. Это неправда. <...> Мы продолжаем работать со всеми, — заявила Захарова на деловом завтраке «ИноСМИ-Иноагенты России», организованном в рамках Петербургского международного экономического форума.

По российскому законодательству, СМИ, получающие помощь от иностранных государств или организаций, должны маркироваться в качестве иностранного агента. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов появились в 2017 году и стали вынужденной ответной мерой в ответ на признание иностранными агентами в США RT America и американских партнёров Sputnik.

Ранее издание Vtimes (признано в России СМИ-иноагентом) объявило о закрытии. СМИ перестанет работать в День независимости России — 12 июня. В редакции пояснили, что статус иноагента разрушил бизнес-модель издания: рекламодатели и партнёры не понимают, как теперь сотрудничать с VTimes, а пожертвований читателей не хватает для работы. Издание было основано в 2020 году бывшими журналистами «Ведомостей». Статус иноагента оно получило 14 мая этого года.