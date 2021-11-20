Захарова отреагировала на заявление НАТО об «агрессивном поведении» РФ

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Радикальное движение «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), захватившее летом власть в Афганистане, выпустило новые правила работы СМИ в стране. Согласно одному из пунктов, женщины-телеведущие теперь обязаны во время эфира находиться в хиджабе. Кроме того, в стране запрещается трансляция сериалов с участием женщин, а также фильмов, которые «насаждают иностранную культуру», следует из заявления Министерства исламской ориентации, передаёт РИА Новости.

Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнажённом виде, также запрещено показывать, — передаёт агентство заявление ведомства. Отмечается, что все телевизионные...