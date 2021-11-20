Захарова отреагировала на заявление НАТО об «агрессивном поведении» РФ
Захарова: НАТО проводит военные учения в Эстонии, обвиняя РФ в «агрессивном поведении»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:13, 21 ноября 2021
Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО обвиняет Россию в «агрессивном поведении», при этом Альянс проводит военные учения в Эстонии. Она в Telegram пояснила, что посольство США само рассказало о совместных учениях эстонских Сил обороны и Сил специальных операций армии США.
В военных играх Пентагона эта страна (Эстония. — NEWS.ru) является не чем иным, как натовским плацдармом у наших границ. Никаких других целей эти мероприятия, направленные на развитие взаимодействия и «сопряжения» вооружённых сил, не несут и нести не могут, — отметила Захарова.
По её мнению, организация подобных учений «подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряжённость вблизи России».
А теперь хотелось бы узнать, насколько генсек НАТО Столтенберг считает подобные действия прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными? Если, с его точки зрения, всё нормально, то какие могут быть претензии к внутрироссийским манёврам, которые постоянно вызывают у него тревогу? — задалась вопросом представитель МИД.
Ранее стало известно, что власти Эстонии запретили полёты у российской границы. Такая мера принята до тех пор, пока там будут строиться заграждения. Эстония приняла решение о призыве 1684 военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы.