Захарова отреагировала на заход подлодки США в порт у границ России

https://static.news.ru/photo/7abd1fd6-b412-11eb-9623-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

У Москвы вызывает озабоченность заход американской подлодки в норвежский порт рядом с границей России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

Вызывает озабоченность факт захода 10 мая текущего года американской атомной подводной лодки в порт северо-норвежского населённого пункта Тенснес в 50 километрах от Тромсе. Специально модернизированный под такие визиты за счёт средств Вашингтона гражданский порт в непосредственной близости от российско-норвежской границы становится тем самым очередным форпостом НАТО на норвежской территории, — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова считает, что слова норвежских военных об отсутствии на борту ядерного оружия не внушают доверия. Она добавила, что нет достоверной информации на этот счёт, а механизмы контроля не предусмотрены. У Москвы вызывает удивление, что власти Норвегии приписывают визиту подводных лодок, которые способны нести атомные боеголовки на борту, некую «стабилизирующую роль», добавила дипломат.

Ранее Захарова упрекнула Евросоюз в преследовании российских СМИ. Она подчеркнула, что принятый Европейской комиссией оправдательный вердикт в отношении запрета ретрансляции телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии носит политически мотивированный характер. Дипломат считает, что такое решение идёт вразрез с международными обязательствами по обеспечению свободы прессы.