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Захарова отреагировала на вызов российского посла в МИД Израиля

14:37, 25 декабря 2020 236
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве удивлены реакции Тель-Авива на высказывания поста России в Израиле Анатолия Викторова касательно ближневосточной проблематики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Удивлены обостренной реакцией на затронутые в интервью нашего посла в Израиле вопросы. Изложенная в нем позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведенные в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике, — приводит РИА Новости комментарий Захаровой.

Она подчеркнула, что Россия положительно оценивает выстраивание отношений Израиля с арабскими странами и расценивает это как возможность установления новых каналов цивилизованного и основанного на нормах международного права взаимодействия.

При этом Захарова напомнила, что для полноценной нормализации обстановки на Ближнем Востоке необходимо урегулирование палестинской проблемы. Кроме того, в МИД не скрывают отрицательного отношения к ракетным ударам израильских ВВС по территории Сирии, так как такие действия, по словам представителя российского МИД, дестабилизируют обстановку в регионе.

Как сообщал NEWS.ru, в начале декабря посол России в Израиле Анатолий Викторов выступил с заявлением, что еврейское государство дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке больше, чем его противник — Иран. Глава российской дипмиссии дал интервью изданию The Jerusalem Post, в котором не только осудил внешнюю политику страны своего пребывания, но и попытался защитить Тегеран и лояльные ему шиитские военно-политические организации. 

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