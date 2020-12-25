Захарова отреагировала на вызов российского посла в МИД Израиля

https://static.news.ru/photo/4d390a36-46a6-11eb-95c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве удивлены реакции Тель-Авива на высказывания поста России в Израиле Анатолия Викторова касательно ближневосточной проблематики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Удивлены обостренной реакцией на затронутые в интервью нашего посла в Израиле вопросы. Изложенная в нем позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях. Все воспроизведенные в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике, — приводит РИА Новости комментарий Захаровой.

Она подчеркнула, что Россия положительно оценивает выстраивание отношений Израиля с арабскими странами и расценивает это как возможность установления новых каналов цивилизованного и основанного на нормах международного права взаимодействия.

При этом Захарова напомнила, что для полноценной нормализации обстановки на Ближнем Востоке необходимо урегулирование палестинской проблемы. Кроме того, в МИД не скрывают отрицательного отношения к ракетным ударам израильских ВВС по территории Сирии, так как такие действия, по словам представителя российского МИД, дестабилизируют обстановку в регионе.

Как сообщал NEWS.ru, в начале декабря посол России в Израиле Анатолий Викторов выступил с заявлением, что еврейское государство дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке больше, чем его противник — Иран. Глава российской дипмиссии дал интервью изданию The Jerusalem Post, в котором не только осудил внешнюю политику страны своего пребывания, но и попытался защитить Тегеран и лояльные ему шиитские военно-политические организации.