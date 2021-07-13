Захарова назвала беспрецедентным убийство президента Гаити

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией на Гаити, где был убит президент страны. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» она назвала это преступление беспрецедентным.

Я получаю за последние несколько дней по сводкам эти материалы. И вырисовывается картина в принципе ужасающая для наших западных партнёров, причём не только для Соединённых Штатов Америки, а в принципе коллективного Запада, — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что подозреваемых в убийстве главы Гаити связывают с американской частной военной компанией. После появления этих данных Вашингтон направил в страну свою делегацию.

В общем-то, случай беспрецедентный, согласитесь, — подчеркнула представитель МИД РФ.

По её словам, ситуация с убийством политика изобличает или разоблачает то, что говорят западные партнёры, обвиняя Москву в том, чего она не совершала, а сами творят совершенно беспрецедентные вещи в закулисье. Дипломат задалась вопросом, где европейские санкции, заявления стран G7, а также истерика американских правозащитников.

7 июля на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали злоумышленники. Они убили главу государства, а перед этим пытали его. Также была тяжело ранена супруга политика Мартин Моиз. Она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Позже полиция Гаити заявила о задержании возможного координатора преступления. Речь идёт о гражданине страны Кристиане Эмманюэле Саноне, который поддерживал контакт с венесуэльскими компаниями, специализирующимися на безопасности. Они находятся в США. Именно ему первому звонили бандиты.