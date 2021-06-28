Захарова отреагировала на требование Чехии о денежной компенсации

Власти Чехии не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить отношения с Россией. Об этом написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя требование Праги о компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах, которые якобы произошли по вине российских спецслужб.

Она подчеркнула, что авторы этой идеи действуют по принципу русской пословицы «наказать невиновных, наградить непричастных». Власти Чехии сами себя вписали в список недружественных стран.

И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус, — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что обычно действующих подобным образом людей называют вымогателями.

Чешские власти в апреле обвинили спецслужбы России в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году и выслали 18 дипломатов РФ, заподозрив их в шпионаже. Это привело к обострению отношений между Москвой и Прагой. Российская сторона назвала обвинения голословными и ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Ранее власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году во Врбетице. Они хотят получить от России примерно €25,5 млн.