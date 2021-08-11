Захарова отреагировала на планы Киева разместить ПВО США

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Срыв встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина является главной целью задержания в Германии британца по обвинению в работе на спецслужбы РФ. Об этом «Царьграду» рассказал политолог Александр Сосновский.

Что нужно сделать, чтобы сорвать встречу Меркель — Путин, запланированную на 20 августа? Верно. Нужен скандал, который помешает Германии быть «хорошей» по отношению к «злой» России, — рассуждает Сосновский. Речь,...