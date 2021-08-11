Захарова отреагировала на планы Киева разместить ПВО США

Желание Украины разместить ПВО США на своей территории доказывает провокационный характер политики Киева в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
Это, мне кажется, является доказательством в данном случае <...> провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России, — считает дипломат.
По её словам, Вашингтон намерен выстраивать отношения с Киевом, а их центром является российский фактор.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил, что на территории страны необходимо развернуть подразделения ПВО США. Он объяснил это «планами» России развернуть ядерное оружие в Крыму. Политик считает, что Москва «полностью изменила баланс в Чёрном море и оккупировала Азовское море». Резников находится в США, где провёл встречу с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом.