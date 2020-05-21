Захарова опровергла организацию Россией саммита США и Палестины

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фейковыми сообщения о предложении России провести в Женеве саммит между США и Палестиной.
Данные о саммите и возможной роли РФ распространило американское издание Axios, сообщившее о предложении замглавы МИД Михаила Богданова спецпосланнику Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави Берковицу организовать переговоры в Женеве.
В очередной раз мы имеем дело с проявлением порочной практики искажения фактов, дезинформации <...>. Вот с такими жуткими фейками мы имеем дело, — прокомментировала публикацию Захарова.
По информации РИА Новости, представитель дипведомства провела брифинг.
Как писал NEWS.ru, США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, получившего неформальное название «сделка века». Документ жёстко раскритиковали арабские страны, а Палестина разорвала дипломатические отношения с США.
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