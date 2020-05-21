Захарова опровергла организацию Россией саммита США и Палестины

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Уничтожение тропических лесов в 18 странах мира из-за пандемии коронавируса увеличилось на 150% в марте по сравнению с показателями предыдущих лет. Такие данные приводит Всемирный фонд дикой природы (WWF).

По данным организации, в марте 2020 года исчезли около 645 тысяч гектаров тропического леса. Наиболее пострадали Индонезия (130 тысяч гектаров), Конго (100 тысяч гектаров) и Бразилия (95 тысяч гектаров). Взрывное...