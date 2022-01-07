Захарова: ОДКБ в Казахстане – законно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была направлена в Казахстан на абсолютно законных основаниях только после того, как внутриполитические методы в республике были исчерпаны, а речь шла о внешней угрозе. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Чёткая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана, - рассказала Захарова.

Она добавила, что западные партнёры «мямлят», так как нет никаких аргументов против законного обращения руководства Казахстана к ОДКБ. По мнению Захаровой, заявления представителей западных стран говорят о полном провале «с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу».

Ранее стало известно, что на предстоящих переговорах с Россией в Женеве США планируют обсудить тематику размещения ракет и масштаб проводимых военных учений в Европе. Белый дом планирует выяснить, серьёзно ли Москва относится к разрешению кризиса вокруг Украины. При этом в США допускают, что Россия использует выдвигаемые ею требования к Вашингтону для затягивания сложившейся ситуации.

10 января Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.