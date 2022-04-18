Захарова оценила заявления США о признании России спонсором терроризма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством — спонсором терроризма. По её словам, которые прозвучали в эфире программы «Соловьёв Live», заявления США не подкреплены ни правом, ни фактами и призваны убедить другие страны жёстче действовать против России.

Это нужно сегодня для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона. А что это означать будет, они рассуждать не будут, — сказала Захарова.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне заняты изучением возможности включить Россию в список «пособников террористов». Причиной включения России в список источник в Белом доме назвал ситуацию на Украине, пояснив, что включение якобы даст инструмент для привлечения Москвы к ответственности.

Список спонсоров терроризма в настоящее время состоит из трёх стран — КНДР, Ирана и Судана.