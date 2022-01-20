Захарова оценила заявления о якобы планах вторжения России на Украину

Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сообщила, что заявления Запада о якобы подготовке Россией вторжения на Украину являются информационным прикрытием для подготовки собственных провокаций. Она отметила, что соответствующей риторики придерживаются и украинские СМИ.

Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности, — сказала она.

Захарова призвала Запад прекратить антироссийскую кампанию по ситуации на Украине. Она отметила, что последствия подобных заявлений могут иметь наихудшие последствия.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что конгресс и сенат США являются противниками диалога с Россией вопреки желанию президента США Джо Байдена. По его словам, любой дружественный шаг Байдена, намеренного улучшить отношения с Москвой, будет заблокирован американскими органами власти.