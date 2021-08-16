Захарова оценила заявление Байдена о выполнении целей в Афганистане

Представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала заявление президента США Джо Байдена о достижении поставленных целей в Афганистане. Она напомнила, что одной из главных задач было сдерживание боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Захарова вспомнила о том, что в 2000 году были созданы Международные силы содействия безопасности. Это войсковой контингент, который возглавлялся НАТО и действовал на территории Афганистана. Международные силы содействия безопасности были призваны оказать помощь афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах.

По словам представителя МИД, в 2003 году Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) принял решение о расширении миссии за пределы Кабула. Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность талибов.

Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет, — написала Захарова.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что американские военные достигли цели США в Афганистане по борьбе с «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация). Байден считает, что теперь США должны бороться с террористами в других странах, а дальнейшее пребывание сил страны в Афганистане грозило потерями.