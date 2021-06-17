Захарова оценила законопроект Зеленского о коренных народах Украины

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского «О коренных народах Украины» нарушает основополагающие международные договоры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.
По мнению дипломата, законопроект дискриминирует миллионы русских, белорусов, молдаван, болгар, венгров, румын, евреев и представителей других народов, исторически населявших территорию современной Украины.
Это нарушает целый ряд основополагающих международных договоров в области прав человека, например, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и Рамочную Конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, — отметила Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что пока конкретных шагов по подготовке к их встрече не предпринималось.