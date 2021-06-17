Захарова оценила законопроект Зеленского о коренных народах Украины

Фото: president.gov.ua

Кирилл Николаев NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Россия не считает правильным смешивать двусторонние отношения Азербайджана или Армении с третьими сторонами с вопросом Карабаха. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подписание Шушинской декларации между Азербайджаном и Турцией. Её слова приводит Sputnik Армения.

По мнению Захаровой, двусторонние отношения в регионе, в том числе военные, не должны строиться против других стран. Москва поддерживает все шаги, направленные на нормализацию диалога между Баку и Ереваном. Сотрудничество...