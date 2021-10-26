Захарова оценила возможность переговоров глав МИД «нормандской четвёрки»

Встреча глав МИД в «нормандском формате» будет созвана, если в ней будет смысл. Переговоры должны принести результат. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьёв Live» на YouTube.

По её словам, не будет никакого смысла, если «встреча будет ради встречи».

Встреча должна принести конкретный эффект в виде достижения либо какого-то результата, каких-то договорённостей, практических мер, шагов, которые привели бы к улучшению ситуации, — отметила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что для встречи в «нормандском формате» необходимо, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что в настоящее время единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе, является «нормандский формат» с участием Германии, Франции, России и Украины.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).