Захарова оценила вероятность нормализации отношений РФ и Франции

Москва видит очевидные попытки Парижа предпринять усилия, чтобы диалог с Россией продолжался, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос News.ru. По её словам, фиксируются попытки французов к поиску точек соприкосновения.

Мы видим очевидные попытки Франции предпринять усилия, чтобы диалог с Россией продолжался. Очевидны попытки президент страны Эммануэля Макрона искать точки соприкосновения в международных делах и двустороннем взаимодействии, — сказала Захарова.

По словам дипломата, в чём-то есть элементы понимания, однако при этом в чём-то различия мнения велики.

Кроме того, Захарова оценила роль Франции по агрессии США в отношении Ирака. По её словам, позиция Парижа стала стабилизирующим фактором. Это является примером, когда Москва и Запад могли быть «едины».

Её точка зрения основывалась на фактах, а не на фейках. Тогда мы были едины в наших подходах, — отметила Захарова.

7 февраля президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве. Французский лидер отметил, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности.

Путин, в свою очередь, сообщил, что его французскому коллеге «непросто придётся» на переговорах с руководством Украины, так как это «сложный комплекс вопросов», который занял несколько часов. Также он пояснил, что Украина уже дважды пыталась решить конфликт в Донбассе военным путём. И теперь неясно, будет ли Киев исполнять «Минск-2» или предпримет ещё одну попытку решить конфликт силой.

8 февраля Макрон отправился с визитом в Киев, где провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На совместной пресс-конференции он отметил, что украинский лидер подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По словам Макрона, эти договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины. Франция ставит своей целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.