Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию посольства Италии в Москве отказаться от поездок в Россию.
Ещё пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций о посещении Италии. А зря, — написала она в Facebook.
Свой пост Захарова дополнила ссылкой на аккаунт дипмиссии РФ в Италии, где говорится о мерах, принятых итальянскими властями из-за распространения коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что ограничения на передвижение людей по всей территории Италии с целью борьбы с распространением коронавируса вводятся с утра 10 марта. Соответствующий декрет подписал председатель Совета министров страны Джузеппе Конте. Документом запрещается перемещение без уважительных причин. Таковым названа рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья.
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