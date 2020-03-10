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Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) практически завершилась, но существует риск повторной вспышки опасного заболевания. Об этом заявил помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Ибрагима Сосе Фалл.

Он пояснил, что вирус Эболы в течение довольно долгого времени может сохраняться в использованных иглах, шприцах и пробирках, а также в организме человека, переболевшего лихорадкой, и таким образом передаваться другим...