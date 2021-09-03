Захарова оценила сообщения о встрече G7 с участием России и КНР
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
11:53, 05 сентября 2021
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Россию не приглашали на саммит G7, были лишь определённые сигналы об этом от Берлина и Парижа. Её слова приводит РИА Новости.
Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о «семёрке» не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте «семёрки». Всё это происходит на фоне разнокалиберных заявлений «семёрки» по России и то неучастию, то участию в формате, — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7, на которую планируется пригласить министров из России и Китая, предположительно, состоится 8 сентября. Главной темой встречи будет ситуация в Афганистане.
16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.