Захарова оценила сообщения о встрече G7 с участием России и КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Россию не приглашали на саммит G7, были лишь определённые сигналы об этом от Берлина и Парижа. Её слова приводит РИА Новости.

Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о «семёрке» не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте «семёрки». Всё это происходит на фоне разнокалиберных заявлений «семёрки» по России и то неучастию, то участию в формате, — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что встреча глав внешнеполитических ведомств G7, на которую планируется пригласить министров из России и Китая, предположительно, состоится 8 сентября. Главной темой встречи будет ситуация в Афганистане.