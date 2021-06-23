Захарова оценила слова Псаки об ударах по России без предупреждения

Слова официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США будут без предупреждения наносить удары по России в ответ на кибератаки, вызывают недоумение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

По мнению Захаровой, подобными заявлениями Вашингтон пытается отыграть назад договорённости российско-американского саммита в Женеве. Эти слова удивительны в контексте итогов встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Создаётся впечатление, что несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США всё же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкреплённых обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России, — отметила Захарова.

Ранее Псаки заявила, что в случае если приписываемые российским хакерам кибератаки на важные объекты в Штатах продолжатся, то для Москвы наступят последствия, предупреждать о которых Вашингтон не будет. Она также пояснила, что США не представили список объектов в РФ, на которые они могут нацелиться в случае повторения атак.