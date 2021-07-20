Захарова оценила слова Кулебы о «захвате» Россией Чёрного моря

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «чушью» слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который обвинил РФ в «захвате» Чёрного моря. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся, — написала Захарова.

Ранее Кулеба заявил, что Россия хочет превратить Чёрное море в своё «внутреннее озеро». По его мнению, Украина готова разрушить эти планы. В Киеве якобы уже решили, как это сделать.

Согласно плану украинского внешнеполитического ведомства, Киев должен объединить усилия с Грузией, Молдавией, странами — членами НАТО и другими государствами для борьбы с Россией. Если этого не произойдёт, то Москва поделит море пополам и «начнёт полностью властвовать в своей зоне».

Также Кулеба выразил мнение, что если Украину, Грузию и Молдавию примут в состав ЕС, то это позволит обеспечить безопасность Черноморского региона и континента в целом.