Захарова «оценила» плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в Германии плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ. В своём Telegram-канале она напомнила о незыблемости территориальной целостности РФ.

В немецкой федеральной земле Меклeнбург-Передняя Померания на улицах появились копии предвыборных плакатов политичеcких партий 1949 года. На них изображена карта Германии в довоенных границах с Калининградcкой областью (бывшей Восточной Пруссией) в её составе.

Наша принципиальная позиция относительно незыблемости территориальной целостности Российской Федерации хорошо известна. Исходим из того, что ни официальные власти ФРГ, ни партия Христианско-демократический союз (ХДС) также не ставят её под вопрос и не имеют отношения к данной акции, — написала Захарова.

Она добавила, что согласна с мнением цитируемого в CМИ представителя отделения ХДС в городе Тетeрове о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты «вводят в заблуждение и их нужнo убрать».

Ранее Захарова заявила, что Варшава не хранит память о жертвах Второй мировой войны и освободителях. Об этом говорят действия властей Польши, утвердивших закон о реституции имущества евреев, отобранного в войну, и препятствующих работе российских музеев,