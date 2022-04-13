Захарова оценила перспективы отношений России и Сербии

Россия всегда поддержививала своих друзей и исходит из того, что они исповедуют те же подходы, так официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, прокомментировала неоднозначную политику Сербии в отношении России. Она заверила, что Москва фиксирует и заявления о дружбе и о давлении, на которое жалуются в Белграде.

Мы фиксируем слова сербских политиков о давлении, которое на них оказывается. Мы фиксируем и заявления Белграда, что Россия — друг. Может мы по-разному смотрим на дружбу. Мы своих друзей в трудные минуты только поддерживаем и исходим из того, что те, кто называет нас своими друзьями исповедуют те же подходы, — заявила она.

По её словам, Россия исходит из того, что последовательные партнёры будут придерживаться позиций, которые отражают их подлинные национальные интересы. Захарова напомнила, что в Белграде переживали схожие моменты в 90-е годы. По её словам, спонсоры этого «многолетнего ада» те же.

Речь идёт не просто о поддержи нашей страны, речь идёт об отстаивании истины, — резюмировала она.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ради процветания страны и её защиты он готов «глотать жаб». Так сербский лидер ещё раз прокомментировал голосование Белграда в ООН за приостановку участия России в Совете организации по правам человека. По его словам, изначально при голосовании о членстве России в СПЧ ООН было решено воздержаться, однако на страну было организовано «огромное давление».