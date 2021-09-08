Захарова оценила идею об открытии границ для беженцев из Афганистана

Возможный план НАТО по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может привести к тяжёлым последствиям для Европы. Мало не покажется, заявила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого ещё не понимают, похоже, — говорится в сообщении дипломата.

Так Захарова отреагировала на сообщения СМИ, что страны Запада пытаются убедить Таджикистан, Туркмению и Узбекистан открыть границы для беженцев из захваченной талибами страны, якобы странам Центральной Азии предложили за это «деньги и ресурсы».

Ранее стало известно, что семь вооружённых американцев из числа гражданских пытались 31 августа попасть на территорию Афганистана через ОАЭ для оказания помощи по эвакуации граждан из страны. Группа американцев была задержана в аэропорту Дубая, куда она «прибыла на частном самолёте с огнестрельным оружием». Позднее их освободили под залог.