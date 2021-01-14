Захарова оценила блокировку Трампа в соцсетях

https://static.news.ru/photo/b7912b2a-56af-11eb-967f-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировка в соцсетях президента США Дональда Трампа будет иметь долгосрочные и непредсказуемые последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ряд соцсетей, в том числе Twitter, заблокировали профиль хозяина Белого дома из-за «рисков призывов к насилию» после захвата протестующими американцами Капитолия в Вашингтоне.

В эфире телеканала «Россия 1» российский дипломат заявила , что волны данных решений ещё не докатились до своих ограничений.

Это токсичность, это действительно такое массовое поражение, — отметила Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блокировка аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях похожа на «ядерный взрыв» в киберсреде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российские дипломаты считают, что по декларируемым западными партнёрами демократическим ценностям нанесли удар.