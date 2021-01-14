Захарова оценила блокировку Трампа в соцсетях

Блокировка в соцсетях президента США Дональда Трампа будет иметь долгосрочные и непредсказуемые последствия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ряд соцсетей, в том числе Twitter, заблокировали профиль хозяина Белого дома из-за «рисков призывов к насилию» после захвата протестующими американцами Капитолия в Вашингтоне.
В эфире телеканала «Россия 1» российский дипломат
Это токсичность, это действительно такое массовое поражение, — отметила Захарова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что блокировка аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях похожа на «ядерный взрыв» в киберсреде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российские дипломаты считают, что по декларируемым западными партнёрами демократическим ценностям нанесли удар.