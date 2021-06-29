Захарова объяснила появление бисексуального Иисуса в статье Лаврова

Утверждения в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «О праве, правах и правилах» о том, что в некоторых школах на Западе ученикам рассказывают о бисексуальности Иисуса Христа, основаны не на постановочном ролике из TikTok, а на публикациях западных СМИ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

В качестве примера она привела статью издания Christian Today, в которой говорилось, что Шотландский профсоюз учителей подготовил постановку, где Иисус был показан трансгендером.

Вот оно и есть — иноагентство в действии. Когда правду объявляют фейком, используя фейковую аргументацию, — написала Захарова.

Лавров написал статью «О праве, правах и правилах» для газеты «Коммерсант». В ней он рассказал о том, что заявления, которые поступают из Вашингтона после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не соответствуют позиции, высказанной Штатами в ходе встречи. Также Лавров заметил, что тот факт, что Байден перед встречей с Путиным посетил саммиты G7 и НАТО, говорит о том, что «Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным».