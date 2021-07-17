Захарова объяснила поддержку контактов между Россией и талибами

Российские дипломаты поддерживают отношения с представителями движения «Талибан» (запрещено в России) ради установления мира в Афганистане. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мы исполняем резолюцию Совбеза. Мы её поддержали как страна, мы её реализуем на практике. В этом нет никакого противоречия, — объяснила политик.

Кроме того, Захарова подтвердила, что подобного рода контакты производятся на основании резолюции Совета Безопасности ООН. Согласно этому документу, третьи страны могут способствовать переговорам между участниками конфликта в Афганистане.

Ранее Захарова назвала миссию США в Афганистане незавершённой. Она заявила, что события в Афганистане не являются логически завершённой американской операцией, и напомнила, что военная кампания в Исламской Республике проводилась под эгидой миссии ООН.