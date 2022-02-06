Захарова объяснила, почему Запад придумал «российскую угрозу»
Захарова: США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для борьбы с ней
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
09:14, 07 февраля 2022
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для своей дальнейшей «героической борьбы с ней и победы», написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале. По её словам, подобным образом Западу выпала возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, а также появился шанс «слить миллиарды на вооружение неокрепших демократий» и способ возродить имидж «непобедимых» после провала в Афганистане.
Захарова подчеркнула, что Евросоюз не является беспристрастной стороной в украинском конфликте и отстаивает свою сферу влияния, застолблённую ещё в 2013 году, когда в Брюсселе продавливали ассоциацию Украины с ЕС, но в итоге Киев не приняли в организацию.
И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи, —написала она.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе ведут работу над новыми антироссийскими санкциями, которые способны лишить Россию необходимых товаров, способствующих реализации стратегических амбиций Москвы. В рамках новых решений по санкциям в отношении России рассматриваются меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом. Также Евросоюз сожалеет, что Москва расширила список официальных лиц Европы, которым был запрещён въезд в страну, и от Европы последует соответствующая реакция на это решение, отметил он.