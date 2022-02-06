Захарова объяснила, почему Запад придумал «российскую угрозу»

США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для своей дальнейшей «героической борьбы с ней и победы», написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале. По её словам, подобным образом Западу выпала возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, а также появился шанс «слить миллиарды на вооружение неокрепших демократий» и способ возродить имидж «непобедимых» после провала в Афганистане.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз не является беспристрастной стороной в украинском конфликте и отстаивает свою сферу влияния, застолблённую ещё в 2013 году, когда в Брюсселе продавливали ассоциацию Украины с ЕС, но в итоге Киев не приняли в организацию.

И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перформанса не возьмут вообще ни в какое приличное образование — кому нужна страна, на которую «вот-вот нападёт Россия»? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи, — написала она.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе ведут работу над новыми антироссийскими санкциями, которые способны лишить Россию необходимых товаров, способствующих реализации стратегических амбиций Москвы. В рамках новых решений по санкциям в отношении России рассматриваются меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом. Также Евросоюз сожалеет, что Москва расширила список официальных лиц Европы, которым был запрещён въезд в страну, и от Европы последует соответствующая реакция на это решение, отметил он.