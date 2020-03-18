https://static.news.ru/photo/efb98252-690e-11ea-b495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса в Черногории остались 1800 российских туристов. Их невозможно вывезти, поскольку балканская страна отказалась выдать Москве разрешение на эвакуацию, пока та не согласится вывезти черногорцев из России этими же самолётами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это беспрецедентным случаем в рамках взаимодействия стран в чрезвычайной ситуации.

Проблема была в черногорской стороне, которая увязала разрешение на вылет российских бортов с вывозом этими бортами черногорских граждан из России, — рассказала «360» Захарова.

По данным МИД РФ, в России сейчас находится «незначительное количество» граждан Черногории.

Как писал NEWS.ru, Москва согласилась пойти на условия Подгорицы, однако посольство Черногории в России только начало заниматься сбором данных о гражданах страны, находящихся в РФ. Сколько продлится этот процесс, неизвестно. Черногорцы в России не систематизированы, среди них есть и туристы, и студенты, и рабочие. Их всех нужно собрать. И делать это должна не российская сторона, а черногорская. Возникает также вопрос оплаты их перевозки.