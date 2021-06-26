Захарова объяснила, почему Россия выдаёт паспорта жителям Донбасса

Россия выдаёт паспорта жителям Донбасса из-за того, что Киев не выполняет Минские соглашения. Действия Москвы являются вынужденной гуманитарной мерой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять, — подчеркнула дипломат.

По её словам, проживающие на юго-востоке Украины семь лет ущемляются в своих правах. Гуманитарный жест России является следствием невыполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям. Так Захарова отреагировала на высказывания украинского президента Владимира Зеленского.

В четверг, 24 июня, украинский лидер заявил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, Киеву, возможно, придётся отгораживаться от региона «стеной». Президент пояснил, что имеет в виду разрыв всех связей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о репатриации. В случае его принятия белорусы и украинцы смогут получать статус соотечественника и российский паспорт, не отказываясь от имеющегося гражданства.