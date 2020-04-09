Захарова объяснила низкую заполняемость вывозных рейсов

https://static.news.ru/photo/2844a352-7a87-11ea-afb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Невысокая заполняемость самолётов, которые вывозят россиян из-за рубежа, связана с мерами по предотвращению новой волны эпидемии коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она пояснила, что алгоритм формирования рейсов «достаточно сложный».

В числе факторов — сроки выезда человека за границу, нынешнее местонахождение человека, а также пункт назначения воздушного судна.

Главное, что является в данном случае и являлось мотивационной частью для разработки этого алгоритма, — необходимость предпринимать все меры для избежания проникновения новой волны вируса на территорию нашей страны, — цитирует Захарову РИА Новости.

Как ранее писал писал NEWS.ru, самолёты возвращаются на родину полупустыми. Одной из причин стало то, что на борт решено сажать только жителей одного региона. Однако в зарубежных аэропортах остаются сотни россиян, желающих улететь домой.

Вместе с тем, в министерстве транспорта сообщили, что программа по выполнению вывозных рейсов для возвращения россиян из-за рубежа не приостанавливалась и выполняется в полном объёме.