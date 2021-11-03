Захарова обвинила Великобританию в потворстве националистам в Косово

Запад потворствует обострению ситуации на Балканах, и косовские экстремисты могут в любой момент спровоцировать конфликт на полуострове. При этом главным «поощрителем» албанских националистов оказалась Великобритания, заявила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, албанские ультранационалисты «продолжают упорные попытки» избавиться от сербов в Косово: нынешней осенью косовский спецназ уже дважды вторгался в населённые сербами районы. Это происходит в преддверии второго тура выборов в местные органы власти, который намечен на 14 ноября.

Им потворствуют западные столицы, в первую очередь те, что в 1999 году развязали агрессию НАТО против Югославии с целью оторвать Косово от Сербии, не считаясь с многочисленными человеческими жертвами, — отметила дипломат.

В поощрении косовских провокаторов она обвинила Великобританию, сославшись на данные Белграда. По словам Захаровой, организацию антисербского произвола благословили британский посол в Приштине и глава миссии ОБСЕ в Косово, а сценарий захвата населённых сербами районов провинции готовился ещё в июле. Так, британские инструкторы обучали личный состав косовской полиции, а засланные агенты отслеживали обстановку в северных муниципалитетах и вели фото- и видеосъёмку сербов, участвовавших в протестах.

Похоже, Британия, чей политический бомонд кичится принадлежностью к «сообществу цивилизованных государств», на деле никак не может избавиться от колониальных привычек. <...> Справедливости ради, евро-атлантические союзники Британии не слишком от неё отстают, — заключила Захарова.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что открытому столкновению Косово с Белградом способствует отсутствие реакции Запада, потакающего действиям Приштины. По словам Небензи, Запад в настоящее время уклоняется от «честных публичных оценок» происходящего в регионе, призывая к «сдержанности» обе стороны, и это вызывает сожаление. Постпред РФ убеждён, что подобным идеям должен быть поставлен «прочный заслон», а высказываниям на этот счёт следует дать чёткую квалификацию.