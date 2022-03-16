Захарова обвинила США в подавлении инакомыслия в мировых институтах

США подавляют инакомыслие во всех мировых институтах и пытаются подчинить их своим политическим интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это касается в том числе и неполитических сфер, в частности спорта, передаёт РИА Новости.

Договорённости, соглашения, существующие организации — везде идёт одно и то же: подавление, разрушение и использование того, что выгодно исключительно в собственных целях, вопреки не просто интересам других, а в принципе уже здравому смыслу, — сказала она.

1 марта стало известно, что фигуристов из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований из-за событий на Украине. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. В заявлении Международной федерации конькобежцев отмечается, что в случае необходимости также будут внесены дополнительные санкции.

Кроме того, стало известно, что российские фигуристы, тренеры и хореографы не будут номинированы на премии ISU Skating Awards по итогам сезона-2021/22. Причиной организаторы также указали ситуацию на Украине. В этом году награждение должно состояться летом в формате видеоконференции.