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В США признали, что против России используют фейки, заявив, что информация необязательно должна быть надёжной. Об этом сообщает RT, приведя в пример статью в NBC News, где американские чиновники сознаются, что рассказали о якобы готовящейся ВС РФ химатаке нарочно. По их словам, нужно было «вывести из равновесия» российского прeзидента Владимира Путина.

В прошлом месяце президент США Джо Байден заявлял о подготовке Россией химической атаки на Украине. Однако никаких доказательств у Соединённых Штатов не было, заявили NBC News три американских чиновника. По...