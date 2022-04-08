Захарова обвинила НАТО в развязывании войны с Россией руками Украины
Сергей Князев
Сергей Князев
16:22, 08 апреля 2022
Мария ЗахароваФото: mid.ru
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НАТО затягивает конфликт на Украине, поставляя Киеву дополнительное оружие, и продолжает втягивать в свою сферу влияния Грузию, Финляндию и Швецию, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном Telegram-канале министерства. По её словам, отрицание открытого вступления в конфликт на Украине со стороны НАТО не должно никого обманывать.
Всё очевиднее становится, что, отрицая своё открытое вступление в конфликт, Североатлантический блок фактически давно воюет на стороне и руками Украины против России, — подчеркнула дипломат.
Ранее директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй предположил, что конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене. По его словам, кризис на Украине стал своего рода западнёй, подготовленной для Европы Соединёнными Штатами, которые стремятся к расширению НАТО на восток. Само же НАТО с распадом СССР превратилось в инструмент решения вопросов стратегической безопасности США. В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия теряет силы из-за конфликта с Украиной.