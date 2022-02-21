Захарова обвинила НАТО в невыполнении данных ранее обещаний

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в несоответствии проводимой Альянсом политики ранее заявленным намерениям. В качестве доказательства дипломат опубликовала на своей странице в Telegram видео, на котором 2 февраля 1990 года на тот момент вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер рассказали об отсутствии планов расширять зону обороны на восток.

Не знали Геншер и Бейкер, что 32 года спустя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в 1990 году статс-секретарь в Министерстве охраны окружающей среды Норвегии) запросто и походя так опровергнет их слова: «Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», — написала Захарова.

Она выразила возмущение из-за того, что члены и представители организации опровергают друг друга в принципиальных вопросах и делают заявления, не соответствующие проводимой политике.

Ранее Захарова призвала британское правительство извиниться перед мировым сообществом и своими подданными за ложь. Таким образом Захарова ответила на заявление Трасс о том, что Лондон поверит в мирные намерения Москвы, когда российские войска будут отведены от украинской границы. При этом представитель МИД РФ добавила, что российские войска к британским границам не подходили, а «напасть, по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей».