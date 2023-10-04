Захарова обвинила Францию во лжи и попытках сыграть на вопросе Карабаха

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Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила министра иностранных дел Франции Катрин Колонну в попытках сыграть на вопросе Карабаха ложными заявлениями о якобы невыполнении российской стороной обязательств в рамках трехсторонних соглашений с Арменией и Азербайджаном. По ее словам, которые приводит Sputnik Армения, Москва способствовала урегулированию отношений между Ереваном и Баку и согласовала дорожную карту примирения, тогда как ЕС и США копировали эти наработки и искажали их в угоду своим интересам.

Не Франции говорить про обязательства. Франция была ко-спонсором и гарантом выполнения Минских договоренностей. <...> Я бы на месте Катрин Колонна все-таки помолчала бы насчет гарантий и обязательств по поводу урегулирований отношений между странами, где Франция себя называет или считает посредником, — заявила Захарова.

Ранее агентство APA сообщило об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в многосторонней встрече в испанской Гранаде, которая должна была пройти 5 октября в формате Армения — Азербайджан — Франция — Германия — Евросоюз. По словам источников, Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от него странами, в частности, с Францией, любой формат с участием которой Азербайджан считает неприемлемым. По данным APA, в Баку допустили участие в переговорах в случае возвращения к трехстороннему формату с Арменией и ЕС.