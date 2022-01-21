Захарова обвинила Блинкена в двойных стандартах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила госсекретаря США Энтони Блинкена в двойных стандартах из-за нежелания обсуждать проблемы на Украине без её участия. Она напомнила американской делегации о попытке Вашингтона вмешаться в дела Белоруссии и Венесуэлы, а также решение энергетического вопроса в Европе без участия России. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Блинкен: «США настаивают на том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины». А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно? — написала Захарова.

Она также отметила, что лидеры стран G7 в ходе саммитов обсуждают вопросы, которые не находятся в ведении «семёрки». Тем не менее они продолжают обсуждать их. По мнению Захаровой, «партнёры запутались в ценностях».

Ранее в Белом доме подтвердили планы по поставке на Украину российских вертолётов Ми-17, которые были вывезены из Афганистана, заявила пресс-секретарь администрации Джен Псаки. Таким образом, подтвердилась информация, что военная техника, которая закупалась для нужд армии Афганистана и проходила модернизацию на Украине, останется в стране.