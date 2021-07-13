Захарова обрушилась с критикой на Великобританию из-за закона о протестах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что новый закон Великобритании «О полиции, преступности, приговорах и судах» является строго репрессивным. Об этом она написала в Telegram-канале.

Закон — строго репрессивный и направлен в первую очередь на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения. <...> Если закон вступит в силу, полномочия британских полицейских будут значительно, да что уж там, неадекватно расширены. В частности, полиция сможет перейти к активным действиям, если сочтёт, что превышен «допустимый уровень шума», — подчеркнула российский дипломат.

По её словам, размытые формулировки могут свидетельствовать либо о желании властей существенно ограничить права протестующих в стране, либо говорят о чрезвычайно низкой культуре британских законодателей.

Захарова добавила, что закон раскритиковал спецдокладчик ООН по вопросам прав человека и окружающей среды Дэвид Бойд. По его словам, документ «сузит пространство гражданственности». Официальный представитель МИД России обратила внимание, что Лондон никак не прореагировал на многотысячные акции протеста в стране, высказывания оппозиции, а также на критику международных правозащитников.

На прошлой неделе акт был принят нижней палатой британского парламента. Без поправок, — написала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ отреагировала на беспорядки в Лондоне в день финала Евро-2020. Дипломат припомнила, что британские власти высказывались о «русских футбольных хулиганах» перед ЧМ-2018 в России.