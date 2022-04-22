Захарова о провокациях: США и НАТО перешли к играм за «красной линией»

США перешли «красную линию» в подготовке провокаций на Украине с применением оружия массового поражения (ОМУ), заявила представитель российского МИД Мария Захарова. В своём Telegram-канале дипломат отметила, ответственность за убийства в ходе подобных действий будет лежать «на совести стратегов» из Белого дома, Госдепа, Пентагона и Киева.

Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически — к играм за «красной линией». Если это произойдёт, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них — на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от неё что-то осталось, их киевских марионеток, — высказалас ь Захарова.

В подтверждение своих слов дипломат сослалась на опубликованные ранее данные Минобороны. По информации министерства, Вашингтон совместно с НАТО перешёл к последнему этапу проработки провокаций в Харькове и Киеве с применением биологического, химического и ядерного оружия. В военном ведомстве подчеркнули, что по результатам проведения данных кампаний, во всём планируется обвинить Россию. Однако Захарова сделала акцент на противоречивости подобных провокаций, ведь, по её словам, у России нет никаких химических разработок.

Американцами и их партнёрами в Европе начисто игнорируется тот факт, что у России уже около пяти лет вообще нет химического оружия — с 27 сентября 2017 года — это было верифицировано ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). Данный изъян в американских планах украинцы при помощи натовских специалистов планируют нивелировать довольно грубо — как плохие следователи подбрасывают невиновному оружие с отпечатками, так и Вашингтон с Киевом собираются «подкинуть» оружие в расположение российских ВС на Украине, — считает дипломат.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон начал активно прорабатывать подобные провокационные сценарии после того, как представители Минобороны 31 марта опубликовало письма сына президента США Джо Байдена Хантера, направленные сотрудникам управления по снижению угрозы Пентагона и его подрядчикам по биологическим лабораториям, расположенным на территории Украины.

Когда доказательства были предъявлены, американцы не могли продолжать отпираться, и Виктория Нуланд под присягой подтвердила наличие биолабораторий США на Украине на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Теперь же Вашингтон решил перебить повестку и приступил к подготовке проведения страшной акции, жертвами которой могут стать как российские военнослужащие, так и мирное население Украины, — заявила дипломат.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Минобороны стали известны имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями, курируемыми военно-биологической программой США. Военный утверждает, что полученные МО РФ документы подтверждают связь центра с Пентагоном через основного подрядчика Black & Veatch. По данным оборонного ведомства, УНТЦ реализовал свыше 500 проектов на Украине, в Молдавии, Грузии и Азербайджане.