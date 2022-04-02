Захарова: Нидерланды пытаются исказить ситуацию с высылкой дипломатов

Сообщения посольства Нидерландов в Москве о частичной приостановке деятельности якобы по вине России являются попыткой исказить ситуацию, связанную с анонсированными ответными мерами РФ на высылку российских дипломатов, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Дипломат подчеркнула, что 29 марта 17 российских дипломатов в Нидерландах были объявлены персонами нон грата, в связи с чем российская сторона готовит ответные шаги.

И теперь Гаага, очевидно, желая предвосхитить их, пытается подать дело так, будто приостановка части деятельности диппредставительств этой страны — вовсе не следствие деструктивного курса Нидерландов и конкретно недружественных шагов по отношению к Москве, а некая «принципиальная» позиция, — сказала Захарова.

Она назвала подобные попытки нелепыми, отметив при этом, что они совсем не новы.

Захарова добавила, что 1 апреля в соцсетях посольства Нидерландов в Москве появились сообщения о том, что голландские загранучреждения в России приостанавливают часть своей деятельности по вине РФ.

Глава нидерландского МИД Вопке Хукстра ранее заявил, что высылаемые российские дипломаты «представляют угрозу безопасности» страны, поскольку являются разведчиками, работающими в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием.

Захарова назвала действия голландских властей произволом. По её словам, вся полнота ответственности за последствия этих шагов лежит на руководстве Нидерландов.