Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём Telegram-канале, что немецкая газета Bild является «лидером по фейкам». Так она прокомментировала статью издания о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров этой ночью якобы вылетел в Китай, но президент России Владимир Путин приказал ему вернуться. На самом деле глава внешнеполитического ведомства находился в Москве.

Это не переплюнуть. Немецкая газета Bild выбилась в лидеры по фейкам, написав, что «Лавров этой ночью летел на самолёте в Пекин, но президент приказал министру вернуться», — написала Захарова.

По её словам, в материале Bild говорилось о том, что лайнер с Лавровым на борту развернулся в небе над Новосибирском, а позже приземлился в аэропорту Внуково. В действительности министр допоздна работал на Смоленке, а рано утром начал готовиться к переговорам с коллегами с Ближнего Востока в Москве.

Сергей Лавров вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве. Интересно, немецкому журналисту, такое придумавшему, премию выпишут? — добавила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ назвала примером особого цинизма первую полосу итальянской газеты La Stampa, которая выдала фотографию погибших после удара «Точкой-У» жителей Донецка за снимок из Киева. Издание опубликовало фотографию мужчины из Донецка рядом с телом женщины после удара ВСУ по городу, но подписала его фразой: «так Киеву грозит последний штурм».

Дипломат подчеркнула, что западные СМИ действуют в угоду одной точке зрения.