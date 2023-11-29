Захарова не стала комментировать возможное участие Пашиняна в саммите СНГ Захарова: действия Армении необходимо комментировать исходя из реальности

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова призвала дождаться конкретных действий премьера Армении Никола Пашиняна в связи с его возможным участием в заседании ЕАЭС и неформальном саммите СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. По словам дипломата, ответившей в ходе еженедельного брифинга на соответствующий вопрос NEWS.ru, следует формировать позицию и комментировать действия армянских властей исходя из реальности.

Тут надо исходить не из надежд, а из конкретных фактов, — пояснила Захарова.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Пашинян может приехать на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург. Он выразил надежду на то, что армянский премьер приедет, чтобы принять эстафетную палочку у президента РФ Владимира Путина и стать на заседании председателем. Комментируя возможный визит российского лидера в Армению, Ушаков заявил, что это может произойти «когда-нибудь».

До этого представители Армении не приняли участия в саммите Организации договора о коллективной безопасности в Минске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет об этом решении и рассчитывает на то, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ. При этом в самой организации призвали не делать выводов об отсутствии Армении на сессии.