Захарова назвала заявления Столтенберга «опасными для здоровья»
Сона Рустамова
Сона Рустамова
14:25, 21 февраля 2022
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Генсека НАТО Йенса Столтенберга слушать нельзя, так как это просто опасно для здоровья, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала. Она подчеркнула, что её слова не выдерживают критики.
Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, — подчеркнула Захарова.
Дипломат также обвинила НАТО в информационных вбросах и агрессивных действиях. По её словам, выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий «просто невозможно».
Захарова на своём Telegram-канале обвинила НАТО в несоответствии проводимой Альянсом политики ранее заявленным намерениям. В качестве доказательства дипломат опубликовала на своей странице в Telegram видео, на котором 2 февраля 1990 года на тот момент вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер рассказали об отсутствии планов расширять зону обороны на восток. Она выразила возмущение из-за того, что члены и представители организации опровергают друг друга в принципиальных вопросах и делают заявления, не соответствующие проводимой политике.