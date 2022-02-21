Захарова назвала заявления Столтенберга «опасными для здоровья»

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Правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies из-за поставки вооружений в Тайвань, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, слова которого приводит ТАСС. Он призвал США прекратить поставки вооружений на Тайвань и оборвать с ним все военные связи.

Правительство Китая <...> приняло решение принять контрмеры в отношении американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени принимали участие в поставках США вооружений китайскому Тайваню,...