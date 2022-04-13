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Мир

Захарова назвала Японию пособницей неонацизма

19:18, 13 апреля 2022
Захарова назвала Японию пособницей неонацизма Фото: pixabay.com
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга назвала Японию пособницей неонацизма из-за её решения изъять нацбатальон «Азов» из списка террористических структур. По её словам, таким образом «страна восходящего солнца» наносит удар собственной безопасности.

Японская сторона изъяла из национального обзора ситуации в области международного терроризма за 21 год упоминание украинского националистического батальона «Азов»... Токио открыто показал себя пособником неонацизма,констатировала она.

Ранее дипломат уже заявляла о том, что Токио встал на сторону русофобии, исключив «Азов» из списка нацистских образований. Более того, она подчеркнула, что Япония занимает лидирующую позицию среди стран-ненавистников России. 

12 апреля Токио ввёл дополнительные санкции против 398 россиян и 28 российских организаций, ввела запрет на новые прямые инвестиции в РФ. Под рестрикции попали Сбербанк и Альфа-Банк, чьи активы были заморожены. Причиной введения ограничительных мер стала ситуация на Украине. Также с 19 апреля в Японии вступает в силу запрет на импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России. 

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