Захарова назвала виновного в подрыве «Северных потоков» Захарова: журналист Bellingcat не назвал Байдена виновным в подрыве «Северных потоков»

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась, что журналист Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) среди подозреваемых в диверсиях на «Северных потоках» не назвал президента США Джо Байдена. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что журналист при этом обозначил бойца Вооруженных силу Украины в качестве виновного.

Журналист Bellingcat назвал украинского военного, которого подозревают в причастности к атаке на «Северные потоки». А американского президента не назвал? — написала Захарова.

Москва неоднократно выдвигала обвинения в адрес США в подготовке и проведении операции по диверсии на «Северных потоках». Основанием для этого стало расследование журналиста Сеймура Херша.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что в настоящее время доказательств причастности украинцев к атаке на «Северные потоки» нет. Он подчеркнул, что в последнее время появилось много слухов на эту тему, однако все они «очень далеки от реальности».

Американское издание Politico ранее сообщило, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный якобы лично руководил операцией против «Северного потока». По данным ресурса, диверсия на трубопроводах должна была состояться еще в мае 2022 года.