Захарова назвала условия для нормализации отношений США с Россией

США необходимо будет прекратить проводить свою разрушительную политику для того, чтобы наладить отношения с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передаёт РИА Новости. Ранее она отмечала, что страны НАТО намеренно затягивают активную фазу спецоперации, которую Россия развернула на территории Украины.

Главное условие для нормализации дипломатических отношений с Вашингтоном — прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и, хотелось бы, в принципе и в целом, — сказала дипломат.

Захарова ранее заявляла, что боевые вертолёты США, которые были поставлены на Украину, ВСУ могут использовать для нанесения ударов по территории России.

13 апреля США объявили об очередном пакете военной помощи на $800 млн, согласно которому Киев получит десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров, вертолёты Ми-17 российского производства, из которых, по словам Захаровой, «будут обстреливаться территории ЛНР и ДНР, а может, и территории России».