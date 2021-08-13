Захарова назвала события в Афганистане «экспериментом Вашингтона»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане. По её словам, происходящие в стране события — «очередной исторический эксперимент Вашингтона». Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Мир с «ужасом» следит за результатом этого эксперимента, подчеркнула Захарова.

Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США, — отметила она.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) начали наступление на афганскую столицу Кабул. При этом они заверили, что не станут убивать мирных жителей. Кроме того, талибы гарантировали безопасность посольства РФ в Кабуле и других дипломатических представительств. В МВД Афганистана заверили, что штурма города не допустят, передача власти будет осуществлена мирно.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена и его администрацию в слабости и некомпетентности. Он назвал политику Белого дома в отношении Афганистана «полным провалом». По словам Трампа, Байдену всего лишь следовало действовать в соответствии с заготовленным заранее для него планом.