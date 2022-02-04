Захарова назвала следование Киева указаниям НАТО «путём с обрыва»

Москва рассчитывает, что власти в Киеве перестанут слепо следовать своим натовским наставникам, так как это «путь с обрыва», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она считает, что Украине стоит проявить самостоятельность и начать диалог с Донецком и Луганском для урегулирования конфликта.

Мы рассчитываем, что украинские власти перестанут слепо следовать своим натовским наставникам, потому что это путь уже не к обрыву, а с обрыва, — сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что Запад вопреки здравому смыслу и реальной ситуации продолжает раскручивать миф о якобы подготовке нападения России на Украину. Захарова назвала подобные высказывания «чушью».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минские договорённости по ситуации в Донбассе не могут быть выполнены на российских условиях.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).