Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на ситуацию в Афганистане

Реакция международного сообщества на кризис в Афганистане шокирует. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-шоу «Соловьёв Live».

По её словам, вместо того чтобы разворачивать лагеря для беженцев и выделять гуманитарную помощь жителям Афганистана, США и страны ЕС призывают соседние государства не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты.

Я с ужасом наблюдаю те заявления, которые сейчас раздаются по этому поводу, — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, но и реакция демократического мира на него.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Запад допустил главную ошибку в Афганистане, попытавшись заставить афганцев жить по своим канонам, игнорируя их традиции. По его словам, на улицах Кабула наблюдаются позитивные процессы и ситуация достаточно спокойная. Министр подчеркнул, что талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок.