Захарова назвала приход талибов к власти реальностью

Приход движения «Талибан» (запрещено в РФ) к власти в Афганистане является реальностью, с которой мировому сообществу необходимо считаться. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По её словам, российская сторона подтверждает свою последовательную линию на создание внешнеполитических условий для диалога сторон в Афганистане.

Представитель МИД сообщила, что «Талибан» дал Москве гарантии безопасности по вопросу организации чартерных рейсов для желающих покинуть Афганистан россиян.

Дипломат подчеркнула, что российская гражданская авиация готова перевезти граждан Афганистана, желающих покинуть страну, в другие государства. Данное решение было принято в целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в этой стране.

Комментируя работу российских дипломатов в Афганистане, Захарова рассказала, что консульская служба посольства России в Афганистане испытывает естественные трудности, связанные с развалом прежней государственной системы. На данный момент по «понятным причинам» приостановлена легализация документов.

Боевики движения «Талибан» полностью контролируют Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были окончены боевые действия. Президент Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.