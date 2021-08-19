Захарова назвала поставки вооружения за границу суверенным правом России

Осуществление поставок вооружения в другие страны является суверенным правом России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что у России налажено взаимодействие с Азербайджаном и Арменией. Контакты на высшем и высоком уровне проходят регулярно, а приоритетным направлением работы остаётся соблюдение трёхсторонних договорённостей.

Захарова также отметила контрпродуктивность конфронтационной и воинственной риторики, к которой периодически прибегают страны.

Это бьёт непосредственно в одну точку и наносит ущерб главному — достижению устойчивого результата, — отметила дипломат.

Захарова уверена, что причиной возникновения инцидентов на армяно-азербайджанской границе стал острый дефицит доверия в отношениях Баку и Еревана. Россия выступает за комплексное оздоровление отношений двух стран и призывает страны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле.

Комментируя встречу трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, Захарова отметила, что сторонам удалось вернуться к практическому обсуждению подходов к разблокированию коммуникаций.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает за возобновление переговоров по Карабаху. Он подчеркнул, что власти страны продолжат расширять стратегическое партнёрство с Россией по военно-политическому, энергетическому, гуманитарному, транспортному, экономическому и другим вопросам.

12 августа премьер заявил, что Армения является миролюбивой страной, в которой вооружённые силы нужны для защиты, а не агрессии. Он добавил, что Ереван выступает за стабильность в регионе, а дальнейшее углубление вражды и враждебности попросту недопустимо.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев напомнил, что Баку предлагает Еревану подписать мирный договор о признании территориальной целостности двух стран и договориться по делимитации границ. Глава государства заявил, что в этом вопросе повестка дня Баку соответствует повестке Евросоюза, Турции и России.