Захарова назвала помощь Запада Белоруссии раскачиванием страны изнутри

Запад собирается «помогать» народу Белоруссии, раскачивая ситуацию в стране изнутри, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Прошедшую международную конференцию по Белоруссии с участием оппозиционного экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской она назвала вмешательством во внутренние дела Минска. Своё видение ситуации Захарова изложила в Telegram-канале.

В Вене состоялось диковатое мероприятие, на котором Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию. Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства, — пишет Захарова.

Обсуждение, по словам дипломата, сводилось к необходимости убедить белорусов в гарантии помощи западных стран, которым «на демократию денег не жалко».

Она напомнила, что Евросоюз собирается выделить «народу Белоруссии» €53 млн. Из них Германия обещала выделить €21 млн на развитие «гражданского общества» в Белоруссии. Кроме того, она упомянула обещания Польши, США, Британии, Канады, Нидерландов, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним, — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Организованная МИД Австрии международная онлайн-конференция по Белоруссии прошла в понедельник, 22 ноября. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, канцлер Александер Шалленберг и экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская обсудили вместе с другими европейскими представителями внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что из €53 млн, выделяемых Белоруссии, 2 миллиона уйдут на поддержку жертв политических репрессий и насилия со стороны представителей власти Белоруссии, ещё один миллион будет направлен на поддержку гражданского общества и независимых медиа, а остальные €50 млн Белоруссия должна получить для борьбы с коронавирусом, поддержки социальных служб и бизнеса.